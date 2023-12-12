ليس بسبب فلسطين.. بوما تعلن إنهاء رعايتها لمنتخب إسرائيل

أعلنت شركة "بوما" للملابس الرياضية إنهاء رعايتها للمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم العام المقبل

وقال متحدث باسم "بوما" يوم الثلاثاء إن الشركة ستنهي رعايتها للمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم العام المقبل، في قرار اتخذته قبل هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث في بيان عبر البريد الإلكتروني نقلته وكالة "رويترز": "بينما سيتم الإعلان عن فريقين وطنيين موقعين حديثًا في وقت لاحق من هذا العام وفي عام 2024، فإن عقود بعض الاتحادات مثل صربيا وإسرائيل ستنتهي في عام 2024".

وأضاف المتحدث أن قرار إلغاء رعايتها لمنتخب إسرائيل لكرة القدم قد اتخذ قبل عام ولا علاقة له بالأحداث الأخيرة في فلسطين.

وأوضح: "القرار تم اتخاذه في عام 2022 كجزء من استراتيجية بوما الجديدة "الأقل والأكبر والأفضل"، وكان يتماشى مع الجداول الزمنية المعتادة لتصميم وتطوير قمصان الفريق".

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" أول من نشر قرار إلغاء بوما لرعايتها لمنتخب إسرائيل، وذلك لأسباب مالية.

يذكر أن حركة مقطاعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها "BDS" التي يقودها الفلسطينيون قد دعت إلى مقاطعة شركة الملابس الرياضية قبل هجوم 7 أكتوبر بسبب رعايتها للفريق الإسرائيلي.