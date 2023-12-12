بمشاركة الهلال والنصر وإنتر ميامي.. تحديد مواعيد مباريات موسم الرياض

أعلن "موسم الرياض، الثلاثاء، مواعيد مباريات كأس الموسم 2023 التي يشارك فيها نادي إنتر ميامي الأمريكي، إلى جانب الهلال والنصر بمشاركة العديد من نجوم كرة القدم العالميين.

ويصل فريق إنتر ميامي الأمريكي إلى العاصمة الرياض في يناير المقبل، ليخوض أولى مبارياته في كأس موسم الرياض ضد كل من الهلال والنصر.

وسيواجه إنتر ميامي، حامل لقب كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم، في أولى مبارياته في البطولة بملعب المملكة أرينا (يوم الاثنين 29 يناير)، الهلال الذي يتربع حاليا على صدارة دوري روشن السعودي.

وفي مباراته الثانية (يوم الخميس 1 فبراير)، سيواجه إنتر ميامي نادي النصر في لقاء أطلق عليه "الرقصة الأخيرة"، حيث سيتواجه نجوم كرة القدم الأسطوريان كريستيانو رونالدو من فريق النصر، وليونيل ميسي من فريق إنتر ميامي وجها لوجه على أرض مرة أخرى بعد آخر لقاء جمع بينهما في كأس موسم الرياض الماضي.

وتختتم فعاليات البطولة (يوم الخميس 8 فبراير) المقبل بديربي الرياض بين الهلال والنصر، حيث سيتوج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بكأس البطولة.

نادي انتر ميامي مع نادي الهلال ونادي النصر في مواجهات قوية على بطولة كأس موسم الرياض 😍❤️🇸🇦

على ملعب المملكة ارينا 📍

29 يناير إلى 8 فبراير 2024 🗓️#BigTime#RiyadhSeason pic.twitter.com/BuKKDBvHOJ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 11, 2023

وإلى جانب ميسي الحائز جائزة الكرة الذهبية 8 مرات؛ يضم فريق إنتر ميامي زميليه السابقين في فريق برشلونة جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس؛ وهم الذين فازوا معًا كثلاثي بـ5 ألقاب في الدوري الإسباني؛ بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر، وكأس العالم للأندية؛ خلال 9 مواسم في الكامب نو قبل أن يجتمعوا مرة أخرى في ميامي الصيف الماضي.

ويُنتظر أن تشهد مباريات كأس موسم الرياض منافسة قوية بين لاعبي الدوري السعودي للمحترفين؛ حيث يضم فريق النصر قائد منتخب البرتغال رونالدو وهداف الدوري؛ والحائز على دوري أبطال أوروبا 5 مرات بالإضافة إلى لاعبين بارزين أمثال ساديو ماني؛ الفائز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول؛ وقائد إنتر ميلان السابق مارسيلو بروزوفيتش.

كما يضم فريق الهلال؛ الذي نال المركز الثاني في كأس العالم للأندية العام الماضي؛ مجموعة من أفضل المواهب في كرة القدم؛ بما في ذلك لاعب خط وسط لاتسيو السابق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش؛ والدولي السعودي سالم الدوسري؛ أفضل لاعب في آسيا حاليًا، والمهاجم ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام السابق؛ والذي يحتل المرتبة الثانية بعد رونالدو في ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

مواعيد مباريات كأس موسم الرياض

29 يناير 2024 - الهلال × إنتر ميامي

1 فبراير 2024 - النصر × إنتر ميامي

8 فبراير 2024 - الهلال × النصر