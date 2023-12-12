تحديد السعر النهائي للاكتتاب في “إم بي سي”

أعلنت مجموعة "إم بي سي" اليوم الثلاثاء، عن استكمال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة، وتحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي وتم تحديد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام بواقع 25 ريال سعودي للسهم الواحد.

وقالت "إتش إس بي سي العربية" إن سعر الطرح النهائي لـ"مجموعة إم بي سي" تحدّد عند الحد الأعلى للنطاق السعري والبالغ 25 ريالاً، مضيفة أن الطرح حقق عائدات إجمالية بنحو 831 مليون ريال، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 8.3 مليار ريال (2.2 مليار دولار).

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن نسبة تغطية بلغت حوالي 66 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، مشيرة إلى أن مرحلة اكتتاب الأفراد ستنطلق يوم الخميس 14 ديسمبر 2023 وتنتهي في يوم الاثنين 18 ديسمبر2023 الساعة 5:00 مساءً.

وذكر بيان الشركة أنه سيتم تخصيص 3.325 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من فئة الأفراد كحد أقصى.