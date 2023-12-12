“هيئة فنون العمارة” تُطلق تحدي التصميم للأطفال واليافعين لتحفيز واكتشاف المواهب المحلية

أطلقت هيئة فنون العمارة والتصميم، تحدي التصميم للأطفال واليافعين حرصًا منها على اكتشاف وتحفيز المواهب المحلية في قطاع العمارة والتصميم، ولتشجيعهم للتعرف على مجالات العمارة والتصميم.

ودعت هيئة فنون العمارة والتصميم، الراغبين في المشاركة بالمسابقة إلى تعبئة الاستمارة على الرابط: https://engage.moc.gov.sa/ycd-children-festival-day/

مسارات المسابقة

وتحمل المسابقة عنوان "كيف تتصور عمارة مدينتك في المستقبل؟"، وتنقسم إلى مسارين رئيسين، أولهما مُخصَّص للأطفال من عمر 3 إلى 10 سنوات، وخصص المسار الثاني لليافعين من عمر 11 إلى 18 سنة، وتتميز بشموليتها في توسيع دائرة المشاركين عبر إتاحة الفرصة لجميع الأطفال واليافعين السعوديين والمقيمين، والذين سيتم نشر مشاركاتهم وفق معايير التحدي المتمثلة في الابتكار والإبداع في التصميم، ووضوح فكرة التصميم في العمل المشارك والفيديو، إضافةً إلى استيفاء التصميم المشارك لمتطلبات التسليم، ومطابقته لموضوع التحدي.

وفي الإعلان عن التحدي، نشرت هيئة فنون العمارة والتصميم مقطعًا تحفيزيًا وإعلانًا عن التحدي.

الموعد النهائي لتسليم المشاركات

وحددت الهيئة، 31 مارس 2024 موعدًا نهائيًا لتسليم المشاركات، مع مقاطعِ شرحٍ قصيرةٍ لكل مشترك، على أن يتم نشرها في معرضٍ رقمي على موقع الهيئة خلال شهر أبريل 2024م، مع الإعلان عن أسماءِ مجموعةٍ مختارة من المشاركين في التحدي؛ للانضمام إلى المجلس الاستشاري للأطفال واليافعين.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الاستشاري للأطفال واليافعين مع الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم؛ لمناقشة أفكارهم وتطلعاتهم فيما يخص العمارة والتصميم على مستوى المدن، والمباني، والحدائق، والمنتجات.

وتُعد مسابقة "تحدي التصميم للأطفال واليافعين" إحدى مخرجات مبادرة تنمية المهارات الإبداعية عند النشء التي أطلقتها هيئة فنون العمارة والتصميم كجزءٍ من استراتيجيتها، وتسعى من خلالها إلى تحفيز الكوادر التعليمية على تطوير وتعزيز المخرجات الإبداعية لدى الطلبة، إضافةً إلى تشجيع الأطفال واليافعين على التفكير خارج الصندوق، وعرض أفكارهم المبتكرة.