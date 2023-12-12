“موانئ”: ارتفاع مناولة الحاويات بنسبة 16.85% خلال نوفمبر الماضي

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد حاويات المناولة بنسبة 16.85% في موانئ السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقالت "موانئ" إن إجمالي عدد حاويات المُناولة بلغ 737,530 حاوية قياسية، مقارنة بـ 631,160 حاوية قياسية في الشهر ذاته من عام 2022م، ما يعكس الدور الذي تقوم به الهيئة في تطوير الخدمات اللوجستية، ورفع تصنيف المملكة بمؤشرات الأداء الدولية، وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.

ارتفاع أعداد الحاويات الصادرة والواردة والمسافنة

وأشارت إلى أن أعداد الحاويات الصادرة ارتفع بنسبة 15.95% خلال نوفمبر الماضي، حيث وصلت إلى 212,216 حاوية، مقارنة بـ 183,024 حاوية في الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 18.67% لتصل إلى 224,324 حاوية، مقارنة بـ 189,029 حاوية، في نوفمبر عام 2022م.

وفي تقريرها، كشفت موانئ، عن زيادة بنسبة 16.16% في حاويات المسافنة، حيث وصلت إلى إلى 300,990 حاوية مقارنة بـ 259,108 حاويات في شهر نوفمبر لعام 2022م، بما يعمل على زيادة تنافسية خدمات الموانئ التابعة للهيئة، وفق أعلى المعايير العالمية، ويتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور التقاء ثلاث قارات.

أحجام البضائع في موانئ السعودية

وعن أحجام البضائع، قالت موانئ، إن إجمالي أحجام البضائع العامة بلغ 891,980 طنًا، وبلغت البضائع السائبة الصلبة 3,494,161 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 11,205,789 طنًا.

وسجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 754,124 رأس ماشية، بزيادة 159.00%، مقارنة بـ 291,169 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2022م.

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واستقبلت الموانئ التابعة للهيئة 78,264 راكبًا، بزيادة 6.30% عن نوفمبر عام 2022 الذي سجل 73,627 راكبًا، في حين استقبلت الموانئ 82,649 سيارة، بانخفاض قدره 0.84% مقارنة بـ 83,352 سيارة، في الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفعت الحركة الملاحية بنسبة 2.11% بنحو 1,016 سفينة، مقارنة بـ 995 سفينة، في نوفمبر 2022م.

وشهدت الطنيات المناولة انخفاضًا بنسبة 6.13% ليصل إلى 23,717,049 طنًا من البضائع، مقارنة بـ 25,265,615 طنًا في الفترة المقابلة من عام 2022م، كما شهدت طنيات المواد الغذائية خلال شهر نوفمبر لعام 2023م انخفاضاً نسبته 33.07% لتصل إلى 1,268,832 طنًا، مقارنة بـ 1,895,765 طنًا في نوفمبر لعام 2022م.

27 خدمة شحن ملاحية جديدة في 2023

يُذكر أن موانئ" أضافت خلال 2023م، 27 خدمة شحن ملاحية جديدة لموانئ المملكة من قِبل كبرى خطوط الشحن العالمية، بهدف توسعة شبكة الخطوط الملاحية المنتظمة بين المملكة والعالم، بما يسهم في رفع تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء الإقليمية والدولية، وتعزيز التنافسية، كما تعمل على زيادة الكفاءة التشغيلية بالموانئ باستخدام أحدث المعدات، فضلاً عن مبادراتها النوعية التي تستهدف أتمتة العمليات التشغيلية في الموانئ التابعة لها، بما يعزز دور المملكة الريادي لقطاع النقل البحري، والخدمات اللوجستية.

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