بريطانيا تثمن ‏جهود السعودية الهادفة للمضي قدمًا في عملية إحلال ‏السلام باليمن

ثمنت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف، الجهود المتواصلة التي تبذلها السعودية وسلطنة عُمان للمضي قدماً في عملية السلام في اليمن.
نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن السفيرة البريطانية، قولها، إن الجزء الحاسم من الرحلة نحو السلام يتمثل في الحوار اليمني اليمني، داعية إلى أن يكون الشعب اليمني قادرًا على تحديد مستقبل أمته.
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وأكدت السفيرة البريطانية، على عدم بلادها إلى جانب الشركاء الدوليين، للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غروندبيرغ في هذا المسعى الحيوي.