بريطانيا تثمن ‏جهود السعودية الهادفة للمضي قدمًا في عملية إحلال ‏السلام باليمن

ثمنت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف، ‏الجهود المتواصلة التي تبذلها ‏السعودية وسلطنة عُمان للمضي قدماً في عملية ‏السلام في اليمن‎.

نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن السفيرة البريطانية، قولها، إن الجزء الحاسم من الرحلة نحو ‏السلام يتمثل في الحوار اليمني اليمني، داعية إلى أن ‏يكون الشعب اليمني قادرًا على تحديد مستقبل أمته.‏

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وأكدت السفيرة البريطانية، على عدم بلادها إلى جانب ‏الشركاء الدوليين، للمبعوث الخاص للأمم المتحدة ‏هانز غروندبيرغ في هذا المسعى الحيوي.‏