فؤاد عبدالواحد يتصدر تريند “إكس” بعد طرح ألبومه الجديد

جذب الفنان فؤاد عبدالواحد أنظار الجمهور بعبارة "قلة أدب" خلال الفيديو الترويجي لألبومه الجديد، وسرعان ما تصدر تريند منصة "X" (تويتر سابقًا)، بين التساؤل والترقب لأغنيات الألبوم الجديد الذي حملت جميع أغنياته توقيع الملحن عزوف.

وطرح الفنان فؤاد عبد الواحد، ألبومه الجديد فؤاد 2024، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

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أغنية "قلة أدب" من كلمات سعود بن محمد العبدالله الفيصل، وتوزيع موسيقي عصام الشرايطي، وألحان عزوف.

بعد تصدره تريند "إكس" تفاعل الفنان فؤاد عبدالواحد مع الجمهور، ونشر على جميع حساباته: "شكرًا لمحبتكم وان شاء الله دايم عند حسن الظن".

وقال إن ألبوم "فؤاد عبدالواحد 2024" هو حصيلة جهد وتعب أكثر من سنتين من التحضير برفقة الملحن عزوف واشراف المنتج ناصر الجهوري.

وتعاون مع أهم الشعراء والموزعين الموسيقيين في الوطن العربي، حيث جاءت ثلاث أغنيات هي "قلة أدب" و"ابراي لله" و"حبيبي" من أشعار سعود بن محمد العبدالله الفيصل، وحملت أغنية "أدراه" كلمات الشاعر علي بن حمري، وأغنية "الإنّه" كلمات الشاعر "ود".

وأثارت أغنية "ضاق الغمام" تفاعلاً من الجمهور بعد طرح الألبوم رسميًا، وهي من كلمات الشاعر الراحل مساعد الرشيدي، الذي اختار فؤاد من قصائده أغنية أخرى هي "نشّد".

ويتضمن الألبوم أغنيتين "مهما قلت" و"تركت الشوق" من كلمات الشاعر محمد الغرير، وأغنية "أنا الكذاب" كلمات الشاعر إبراهيم الزيلعي، وأغنية "حبيب الناس" للشاعر "الجادل"، وأغنية "كل أحبك" كلمات "ومض".

وتعاون فؤاد عبدالواحد مع الموزع الموسيقي عصام الشرايطي في توزيع 4 أغنيات، والموزع عمر الصباغ في 3 أغنيات، والموزع مشاري أبو جواد في 3 أغنيات أيضاً، وأغنية للموزع مروان وأغنية واحدة مع الموزع خالد عز.