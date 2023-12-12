السباق يشتعل.. كريستيانو رونالدو يتصدر هدافي 2023

تربع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو نجم النصر على عرش هدافي 2023 حتى الآن، ليشعل الصراع مع نجوم الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وقاد كريستيانو رونالدو فريقه النصر لبلوغ الدور قبل النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه الكبير على مضيفه الشباب 5-2 مساء الإثنين ضمن منافسات دور الثمانية بالبطولة.

وترك رونالدو بصمته في مهرجان أهداف النصر بتسجيل الهدف الرابع في المباراة.

ورفع الدون رصيده إلى 26 هدفا هذا الموسم 2023-2024، بعد تسجيله 16 هدفا في الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، و3 أهداف في دوري أبطال آسيا، و6 أهداف في البطولة العربية، وهدف في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان رونالدو سجل 14 هدفا في الدوري السعودي خلال الموسم الماضي، ليصل مجموع أهدافه مع النصر منذ انضمامه للفريق في يناير 2023 إلى 40 هدفا حتى الآن.

ورفع صاحب الـ38 عاما رصيده إلى 50 هدفا في 2023، بواقع 40 هدفا مع النصر و10 أهداف مع المنتخب البرتغالي.

وأصبح رونالدو بذلك اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف حول العالم خلال العام الجاري 2023، بالتساوي مع النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في عام 2023