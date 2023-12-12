ناقلة نفط نرويجية تتجه إلى ميناء آمن بعد تعرضها لهجوم صاروخي في باب المندب

قالت شركة "موينكل كيميكال تانكرز" المالكة لناقلة النفط النرويجية "ستريندا"، التي تعرضت لهجوم صاروخي في مضيق باب المندب، إن الناقلة تتجه إلى ميناء آمن.

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن الشركة المالكة لناقلة النفط، قولها، إن جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 22 شخصًا، لم يصابوا بأذى.

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وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا أكدا في وقت سابق تعرض ناقلة نفط ترفع العلم النرويجي، لهجوم صاروخي قبالة السواحل اليمنية.

وقالت القيادة الإقليمية للجيش الأمريكي، إن صاروخ "كروز" ضرب السفينة "ستريندا" عند مضيق باب المندب، أمس الاثنين.

من جانبها، كشفت إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن وقوع حادث الهجوم الصاروخي، على بعد 15 ميلاً بحريًا غرب مدينة المخا الساحلية اليمنية.