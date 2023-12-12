نائب وزير الحج والعمرة: نعمل على نقل حقائب معظم الحجاج من الباب إلى الباب

قال نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح مشاط، إن الهدف الرئيس هو تسهيل أداء مناسك الحج والعمرة لضيوف الرحمن، مؤكدًا أن هناك أكثر من 40 قطاعا حكوميا وخاصا يخدمون ضيوف الرحمن خلال مواسم الحج والعمرة.

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وفي كلمته خلال فعاليات مؤتمر التميز التشغيلي بنسخته الثانية المنعقد في الرياض، أوضح مشاط، تقديم أكثر من 5 ملايين وجبة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، فضلًا عن تواجد 20 ألف حافلة في منطقة المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن بالإضافة إلى 20 ألف مرشد لتيسير المناسك على الحجاج.

فيديو | نائب وزير الحج والعمرة د. عبد الفتاح مشاط: سنضمن وصول حقيبة الحاج من الباب إلى الباب دون مشقة اصطحابها معه داخل صالات المطار#مؤتمر_التميز_التشغيلي#الإخبارية pic.twitter.com/i3ASZkeYxp — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 12, 2023

وأكد نائب وزير الحج والعمرة، نقل أكثر من نصف مليون حقيبة ضمن مبادرة "حج بلا حقيبة" خلال موسم الحج الماضي، مؤكدًا أن المبادرة ستضمن وصول حقيبة الحاج من الباب إلى الباب دون مشقة اصطحابها معه داخل صالات المطار.

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