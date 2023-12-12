جولة الحسم في دوري أبطال أوروبا.. 10 أندية تلاحق 4 مقاعد

تنطلق منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.

ومن المقرر أن تشهد هذه الجولة حسم المتأهلين إلى دور الـ16، حيث تتبقى أربعة مراكز لم تحسم بعد، كما أن الفرق التي ستنتقل للعب في الدوري الأوروبي لم يتم حسمها، باستثناء فريقي فينورد الهولندي، ويانج بويز السويسري.

وحتى الآن تأهل من دور المجموعات 12 فريقا هم بايرن ميونخ الألماني، وأرسنال الإنجليزي، وأيندهوفن الهولندي، وريال مدريد الإسباني، وريال سوسيداد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، ولاتسيو الإيطالي، وبوروسيا دورتموند الألماني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، ولايبزج الألماني، وبرشلونة الإسباني.

وتقام الثلاثاء مباريات المجموعات الأربع الأولى، حيث ستشهد التعرف على أول فريقين من الفرق الأربعة المتبقية التي ستصعد للأدوار الاقصائية بالإضافة للتعرف على أول أربعة فرق ستنتقل للعب في الدوري الأوروبي.

وتنص لائحة دوري الأبطال على صعود متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية لدور الـ16، في حين تنتقل الأندية صاحبة المركز الثالث في تلك المجموعات للدوري الأوروبي.

المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا

وتشهد المجموعة الأولى، التي تضم فرق بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وجالطة سراي وكوبنهاجن، صراعا شرسا على حسم بطاقة التأهل الثانية في المجموعة بعدما ضمن بايرن التأهل للأدوار الاقصائية.

وتبقى حظوظ فرق كوبنهاجن وجالطة سراي ومانشستر يونايتد في التأهل للدور التالي قائمة لاسيما وأن كوبنهاجن يتواجد في المركز الثاني برصيد خمس نقاط بفارق الأهداف أمام جالطة سراي، فيما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الأخير برصيد أربع نقاط.

وسيكون مانشستر يونايتد مطالبا بالفوز على بايرن ميونخ عندما يستضيفه على ستاد أولد ترافورد على أمل التأهل لدور الـ16 بالبطولة أو الانتقال للعب في الدوري الأوروبي على أقل تقدير.

ويعلم إريك تن هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن أي نتيجة باستثناء الفوز على بايرن ستنهي مشاركة الفريق في البطولات الأوروبية هذا الموسم.

في المقابل فإن حال بايرن ميونخ ليس الأفضل، خاصة وأن الفريق تلقى خسارة كبيرة 1 / 5 أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت في آخر مباراة له بالدوري الألماني (بوندسليجا).

ورغم أن نتيجة مباراة مانشستر لن تؤثر على تأهل بايرن ميونخ للدور التالي أو حتى على مركزه، إلا أن توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ يرغب في أن يتفادى الفريق الخسارة الثانية على التوالي، وأن يعود الفريق لطريق الانتصارات من بوابة مانشستر يونايتد.

في الوقت نفسه، يستضيف فريق كوبنهاجن الدنماركي فريق جالطة سراي التركي في مباراة لا تقبل القسمة على إثنين.

ويرغب الفريقان في الفوز بالمباراة لضمان الصعود للدور التالي بالبطولة، لاسيما وأن التعادل قد لا يصب في مصلحتهما كما أن الخاسر من هذه المباراة قد لا ينتقل للعب في الدوري الأوروبي، في حال فوز مانشستر يونايتد على بايرن.

المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا

وفي المجموعة الثانية، سينحصر الصراع على الانتقال للعب في الدوري الأوروبي عندما يلتقي لانس الفرنسي مع أشبيلية الإسباني، خاصة وأن أرسنال الإنجليزي وأيندهوفن الهولندي، اللذان يواجهان بعضهما البعض في ذات التوقيت، تأهلا للدور التالي.

ولن تؤثر نتيجة المباراة التي يستضيف فيها أرسنال فريق أيندهوفن على استاد الإمارات على ترتيب الفريقين في جدول الترتيب خاصة وأن أرسنال يتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام ايندهوفن.

وسيكون الصراع على أشده على ملعب بوليرت ديليليس، عندما يحل أشبيلية ضيفا على لانس بحثا عن احتلال المركز الثالث من أجل الانتقال للعب في الدوري الأوروبي.

ويتواجد لانس في المركز الثالث برصيد خمس نقاط، فيما يتواجد أشبيلية في المركز الرابع الأخير برصيد نقطتين.

ويكفي لانس التعادل في هذه المباراة من أجل الانتقال للعب في الدوري الأوروبي، فيما يحتاج أشبيلية للفوز بأي نتيجة من أجل احتلال المركز الثالث والانتقال للعب في الدوري الأوروبي، لاسيما وأن لوائح البطولة تنص على أنه إذا تساوى فريقان في عدد النقاط الإجمالية يتم الفصل بينهما من خلال نتائجهما المباشرة.

وكانت نتيجة المباراة التي جمعتهما في إسبانيا انتهت بالتعادل 1/1.

المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا

وفي المجموعة الثالثة، يتطلع نابولي الإيطالي لحجز تذكرة التأهل لدور الـ16 عندما يستضيف سبورتينج براجا البرتغالي على استاد دييجو أرماندو مارادونا.

ويحتل نابولي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، فيما يحتل سبورتينج براجا المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

ورغم النتائج السلبية التي حققها نابولي مؤخرا على ملعبه، حيث فشل في تحقيق أي فوز في آخر ست مباريات أقيمت على أرضه في كافة البطولات، من بينها الخسارة في أربع مباريات، إلا أن الفريق يتطلع لإنهاء هذه السلسلة السلبية وتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير من أجل العبور لدور الـ16.

في المقابل، يحتاج سبورتينج براجا للفوز على نابولي بفارق هدفين على الأقل إذا أراد التأهل لدور الـ16 لاسيما وأن الفريق كان قد خسر في مباراة الجولة الأولى 1 / 2.

ويتطلع يونيون برلين، صاحب المركز الأخير برصيد نقطتين، في تحقيق فوز تاريخي على ريال مدريد، صاحب العلامة الكاملة حتى الآن، والذي ضمن التأهل للدور التالي، وانتظار هدية من نابولي بالفوز على براجا، حتى يتمكن الفريق الألماني من احتلال المركز الثالث والانتقال للعب في الدوري الأوروبي.

المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا

وفي المجموعة الرابعة، ورغم تأهل إنتر ميلان الإيطالي وريال سوسيداد الإسباني لدور الـ16 رسميا، إلا أنهما يتواجهان على ملعب سان سيرو من أجل حسم صدارة المجموعة.

ويتواجد سوسيداد في صدارة جدول الترتيب برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف أمام إنتر ميلان، وصيف النسخة الماضية.

وكانت المباراة التي جمعتهما في إسبانيا ضمن منافسات الجولة الأولى انتهت بالتعادل، مما يعني أن الفائز بهذا اللقاء سيضمن الصدارة.

وعلى ملعب ريد بول أرينا، يتطلع فريق ريد بول سالزبورج النمساوي في تفادي الخسارة عندما يستضيف بنفيكا البرتغالي.

ويتواجد سالزبورج في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، ويكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان الانتقال للعب في الدوري الأوروبي، في المقابل، يرغب بنفيكا، صاحب المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، في الفوز بفارق أكثر من ثلاثة أهداف من أجل احتلال المركز الثالث واللعب في الدوري الأوروبي.

المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا

وفي المجموعة الخامسة، يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني مع ضيفه لاتسيو الإيطالي، فيما يلعب سيلتك الاسكتلندي مع ضيفه فينورد روتردام الهولندي.

وبعدما حسم أتلتيكو ولاتسيو تأهلهما لدور الـ16 في البطولة، فإن المنافسة انحصرت بينهما على قمة المجموعة، حيث يتواجد فريق العاصمة الإسبانية على الصدارة حاليا برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه فريق العاصمة الإيطالية.

ويكفي أتلتيكو الحصول على نقطة التعادل في المباراة التي تجرى بملعب (سيفيتاس ميتروبوليتانو) في مدريد، لإنهاء مشواره في المجموعة متربعا على القمة، فيما يتعين على لاتسيو الفوز لخطف الصدارة وملاقاة أحد الأندية الحاصلة على المركز الثاني بالمجموعات السبع الأخرى في البطولة بدور الـ16.

وتبدو الأمور محسومة فيما يتعلق بصاحب المركز الثالث في المجموعة، التي حسمها فينورد لمصلحته، حيث يمتلك 6 نقاط حاليا، فيما يقبع سيلتك في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة، لينتقل الفريق الهولندي رسميا للدوري الأوروبي.

المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا

وفي المجموعة السادسة، يحل باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفا على بوروسيا دورتموند الألماني، فيما يلتقي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مع ضيفه ميلان الإيطالي.

وحجز دورتموند، الذي توج باللقب عام 1997، مقعده رسميا في مرحلة خروج المغلوب بالبطولة منذ الجولة الماضية، فيما تتصارع الفرق الثلاثة الأخرى على المقعد الآخر بتلك المجموعة

ويتواجد دورتموند في الصدارة برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه سان جيرمان، فيما يحتل نيوكاسل وميلان المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 5 نقاط لكل منهما.

ويحتاج دورتموند لحصد نقطة التعادل فقط لحسم تربعه على القمة رسميا، فيما يعني حصول سان جيرمان على النقاط الثلاث، ليس فقط تأهله للدور الثاني، بل اعتلائه الصدارة، حيث سيتساوى في تلك الحالة في الرصيد مع الفريق الألماني، لتحدد المواجهات المباشرة بينهما، صاحب القمة وفقا للائحة البطولة، والتي سوف تصب في صالح الفريق الفرنسي.

وكان سان جيرمان تغلب على دورتموند 2 / صفر في مباراة الفريقين الأخيرة، التي جرت بالعاصمة الفرنسية باريس في أيلول/سبتمبر الماضي.

وربما يصعد فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي للدور المقبل، حتى إذا خسر أمام دورتموند، وذلك حال انتهاء مباراة نيوكاسل وميلان بالتعادل، حيث سيتفوق حينها عليهما بفارق نقطة وحيدة.

ويمتلك نيوكاسل وميلان حظوظا في بلوغ الدور المقبل، حيث يأمل الفريق الإنجليزي في الفوز بالمباراة التي تجرى بملعبه، وتعادل سان جيرمان – على الأقل - مع دورتموند، حيث سيتساوى مع الفريق الفرنسي في رصيد 8 نقاط، لتحسم المواجهات المباشرة الموقف لصالحه.

وكان نيوكاسل فاز 4 / 1 على سان جيرمان في إنجلترا ذهابا، قبل أن يتعادلان 1 / 1 بملعب (حديقة الأمراء) في الجولة الماضية.

أما ميلان، صاحب المركز الثاني بقائمة أكثر الفرق حصولا على البطولة برصيد 7 ألقاب، فيطمع في الفوز على نيوكاسل، وخسارة سان جيرمان أمام دورتموند، حيث سيقفز في تلك الحالة للوصافة، بفارق نقطة أمام رفاق كيليان مبابي.

المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا

وفي المجموعة السابعة، يخرج مانشستر سيتي الإنجليزي لملاقاة مضيفه ريد ستار الصربي، في حين يلتقي لايبزج الألماني مع ضيفه يونج بويز السويسري.

وتبدو الأمور محسومة تماما في تلك المجموعة، حيث ضمن مانشستر سيتي (حامل اللقب) الصدارة، في ظل تحليقه في القمة برصيد 15 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بفوزه في جميع مبارياته الخمس بالمجموعة.

وحسم لايبزج تواجده في الوصافة رسميا، حيث يمتلك 9 نقاط، بينما يحتل يونج بويز المركز الثالث، الذي ضمن الحصول عليه رسميا، برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل ريد ستار، الفائز باللقب عام 1991، الترتيب بنقطة وحيدة.

وفي حال خسارة يونج بويز أمام لايبزج، وفوز ريد ستار على مانشستر سيتي، فسوف يتساوى الفريقان السويسري والصربي في رصيد 4 نقاط، لكن المواجهات المباشرة ستكون في صالح يونج بويز، الذي تعادل 2 / 2 مع ريد ستار في اللقاء الأول، قبل أن يتغلب عليه 2 / صفر في المواجهة الثانية بينهما.

المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا

وفي المجموعة الثامنة، ينتقل برشلونة الإسباني لملاقاة مضيفه رويال أنتويرب البلجيكي، بينما يواجه بورتو البرتغالي ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني.

وتأهل برشلونة، الذي يمتلك 5 ألقاب في البطولة، لدور الـ16 رسميا، بفضل تصدره ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام بورتو وشاختار، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، في حين يتواجد أنتويرب في قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط، حيث يعد هو الفريق الوحيد الذي خسر جميع مبارياته الخمس الأولى بمجموعته.

ويرغب برشلونة في مداواة جراحه، التي نزفت بشدة عقب خسارته الموجعة 2 / 4 أمام ضيفه جيرونا في مباراته الأخيرة بالدوري الإسباني أول أمس الأحد، لتتلقى آماله في المنافسة على لقب البطولة المحلية ضربة قاسية.

في المقابل، ستكون مواجهة بورتو، الذي حمل كأس البطولة عامي 1987 و2004، وشاختار، حاسمة في تحديد الفريق الثاني المتأهل للدور المقبل عن تلك المجموعة برفقة برشلونة.

ويكفي بورتو التعادل فقط لحسم المركز الثاني بالمجموعة لصالحه، حيث سيظل متساويا مع شاختار برصيد 10 نقاط، لتحسم المواجهات المباشرة الموقف للفريق البرتغالي، الذي تغلب 3 / 1 عل نظيره الأوكراني في المباراة الأولى التي جرت بينهما في سبتمبر الماضي.

أما شاختار، فيتعين عليه الفوز لخطف بطاقة الترشح لدور الـ16 ومواصلة صحوته في المجموعة، عقب فوزه في آخر جولتين على برشلونة وأنتويرب.

ومن الممكن أن ينقض شاختار على الصدارة حال فوزه بفارق كبير من الأهداف على بورتو وخسارة برشلونة أمام أنتويرب، حيث سيتساوى في تلك الحالة في رصيد 12 نقطة مع الفريق الإسباني، ليحسم فارق الأهداف الموقف بينهما في ظل تعادلهما 2 / 2 في مجموع مواجهتيهما المباشرتين بالمجموعة.

وكان برشلونة فاز 2 / 1 على شاختار ذهابا، قبل أن يرد الفريق الأوكراني الدين ويتغلب 1 / صفر على منافسه الإسباني إيابا، علما بأن فريق المدرب تشافي هيرنانديز أحرز 10 أهداف واستقبل 3 أهداف خلال مشواره بالمجموعة، فيما سجل الفريق الأوكراني 7 أهداف ومنيت شباكه بمثلها.