السعودية للكهرباء: ننقل الطاقة عبر شبكات توزيع تتجاوز أطوالها 800 ألف كيلومتر

أكد نائب الرئيس للخدمات الفنية في شركة الكهرباء، المهندس خالد الغامدي، أن الشركة السعودية للكهرباء هي أكبر منتج وناقل وموزع للطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط، حيث تتواجد وتعمل في أكثر من 13 ألف مدينة وقرية بالمملكة.

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وفي كلمته خلال فعاليات مؤتمر التميز التشغيلي بنسخته الثانية المنعقد في الرياض، أوضح الغامدي، أن الشركة لديها أكثر من 460 وحدة توليد لإنتاج الطاقة الكهربائية، تمهيدًا لنقل تلك الطاقة عبر شبكات التوزيع التي تتجاوز أطوالها 800 ألف كيلومتر، وصولًا إلى المستفيد الأخير عبر العدادت الذكية التي يصل عددها 10 ملايين عداد.

فيديو | نائب الرئيس للخدمات الفنية في شركة الكهرباء م. خالد الغامدي: التميز التشغيلي أسهم في الحفاظ على إمداد الطاقة إلى المستفيدين#مؤتمر_التميز_التشغيلي#الإخبارية pic.twitter.com/xuGZxp7QO2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 12, 2023

ونوه نائب الرئيس للخدمات الفنية في شركة الكهرباء، المهندس خالد الغامدي، إلى تجاوز قيمة أصول الشركة السعودية للكهرباء 500 مليار ريال سعودي، مشددًا على سعي الشركة للوصول إلى تميز تشغيلي يحافظ على موثوقية إمداد الطاقة من وحدات الإنتاج إلى المستفيد الأخير.

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