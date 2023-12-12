“أرامكو” تستحوذ على 40% في شركة غاز ونفط باكستان

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على 40% من شركة غاز ونفط باكستان المحدودة "قو"، وتمثّل الاتفاقية أول دخول لأرامكو السعودية إلى أسواق التجزئة للوقود في باكستان، مما يعزز استراتيجية الشركة الخاصة بسلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق على المستوى العالمي.

ستمنح الصفقة، تأمين منافذ إضافية لمنتجاتها المكررة وفتح أسواق جديدة أمام زيوت التشحيم التي تحمل العلامة التجارية فالفولين، وذلك بعد استحواذ أرامكو السعودية على أعمال المنتجات العالمية لشركة فالفولين الأمريكية في فبراير عام 2023م.

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من جانبه، علق الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد القحطاني، على إعلان الاستحواذ قائلاً، إن الصفقة تُعد ثاني عملية استحواذ لأرامكو مخطط لها في قطاع التجزئة خلال هذا العام.

وأضاف القحطاني أن هذا يتماشى مع إستراتيجية الشركة للتوسع في مجال التكرير والكيميائيات والتسويق، ورؤية الشركة الواضحة لتنمية محفظة أعمالها المتكاملة في مجال التكرير والتسويق، ومواد التشحيم، والتجارة، والمواد الكيميائية في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت أن شركة (قو) تمتلك قدرات تخزينية مهمة، فضلًا عن أصولها عالية الجودة، وفرص النمو المستقبلية، مما يعزز من طموحات أرامكو السعودية لإطلاق علامتها التجارية في باكستان.