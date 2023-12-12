وفد حكومي يزور كوريا الجنوبية لتعزيز الشراكة وتوسيع آفاق التعاون

ترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف، وفد السعودية في زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، بمشاركة قيادات ومسؤولي منظومة الصناعة والثروة المعدنية.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون والشراكة في قطاعي الصناعة والتعدين وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.

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ويعقد الخريِّف والوفد المرافق له، مباحثات مع عدد من المسؤولين الحكوميين وكبار المستثمرين ومسؤولي القطاع الخاص في كوريا الجنوبية.

ويستعرض خلال المباحثات، خطط الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتعدين، وفق مستهدفات "رؤية السعودية 2030" والفرص الواعدة، التي توفرها في مجالي الصناعة والتعدين، كما يناقش نتائج التعاون في تحقيق "الرؤية السعودية الكورية 2030"، التي أنشأتها الرياض وسيول عام 2017؛ بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

ومن المقرر أن يلتقي مستثمرين كوريين، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة، والبنية التحتية المتطورة والأنظمة التشريعية، المحفزة للاستثمار فيها.

وسيزور وزير الصناعة والثروة المعدنية، خلال زيارته في كوريا الجنوبية، عددًا من المنشآت الصناعية والتعدينية في كوريا الجنوبية للاطلاع على تجاربهم، والتعرف على التقنيات المستخدمة، ومناقشة نقلها وتوطينها في المملكة.

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يُذكر أن المملكة وقعت في أكتوبر الماضي مع شركة هيونداي موتور اتفاقية مشروع مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة؛ بهدف إنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة ومن المتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 50 ألف سيارة.