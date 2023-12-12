فنتفوريت كوفو وأولسان هيونداي يبلغان دور الـ16 لدوري أبطال آسيا

تأهل فريقا فنتفوريت كوفو الياباني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا.

وحقق فنتفوريت كوفو فوزا مثيرا 3 / 2 على مضيفه بوريرام يونايتد التايلاندي، اليوم الثلاثاء، بالجولة الأخيرة بالمجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا تعادل ملبورن سيتي الأسترالي 1 / 1 مع ضيفه تشجيانج بروفيشنال إف سي الصيني.

وتصدر فنتفوريت كوفو ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، ليصعد رسميا للأدوار الإقصائية في البطولة، في حين احتل ملبورن سيتي الوصافة برصيد 9 نقاط، ليصبح مطالبا بانتظار نتائج المجموعات الأخرى لتحديد موقفه من التواجد ضمن أفضل 3 فرق حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الخمس بمنطقة شرق القارة.

وتواجد تشجيانج بروفيشنال إف سي في المركز الثالث بسبع نقاط، فيما تذيل بوريرام يونايتد الترتيب برصيد 6 نقاط.

وفي العاصمة التايلاندية بانكوك، بادر فريق فنتفوريت كوفو بالتسجيل عن طريق موتوكي هاسيجاوا في الدقيقة 24، قبل أن يضيف زميله النيجيري المخضرم بيتر أوتاكا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 38 و43 على الترتيب.

وانتفض بوريرام يونايتد في الشوط الثاني، بعدما قلص الفارق بواسطة آرتيت بوجيندا والصربي جوران كاوسيس في الدقيقتين 48 و55 من ركلة جزاء على الترتيب.

وحاول الفريق التايلاندي تعديل النتيجة خلال الوقت المتبقي من اللقاء ولكن دون جدوى.

وفي مدينة ملبورن الاسترالية، افتتح التركي تولجاي أرسلان التسجيل لمصلحة ملبورن سيتي في الدقيقة 54، قبل أن يحرز نياشا موشيكوي هدف التعادل للفريق الصيني في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وأنهى تشجيانج المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه دونجشنج وانج في الدقيقة 11 من الوقت الضائع، لحصوله على الإنذار الثاني.

وفي مباراة أخرى، لحق فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بركب المتأهلين لدور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتعادل أولسان 2 / 2 مع ضيفه كاواساكي فرونتال الياباني، اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة (الأخيرة) بالمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز جوهور دارول تاكزيم الماليزي 4 / 1 على ضيفه بانكوك جلاس باثوم يونايتد التايلاندي.

وبقي كاواساكي فرونتال، الذي ضمن تأهله للأدوار الإقصائية في البطولة منذ الجولة الماضية، متربعا على الصدارة، برصيد 16 نقطة، كما رفع أولسان رصيده إلى 10 نقاط في وصافة المجموعة.

وضمن أولسان تواجده ضمن أفضل 3 فرق حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس بمنطقة الشرق، ليحجز مقعدا في دور الـ16 بالبطولة.

واحتل جوهور دارول تاكزيم المركز الثالث بالمجموعة برصيد 9 نقاط، فيما تذيل بانكوك جلاس باثوم يونايتد الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته جميع مبارياته الست في المجموعة.

وفي كوريا الجنوبية، تقدم كاواساكي فرونتال بهدفين حملا توقيع دايا تونو وتاتسوكي سيكو في الدقيقتين 17 و31 على الترتيب، قبل أن يقلص المجري مارتين آدم الفارق بتسجيله الهدف الأول لأولسان في الدقيقة 44.

وعاد آدم لهز الشباك من جديد، محرزا هدف التعادل لأولسان في الدقيقة 53 من ركلة جزاء.

وفي ماليزيا، تقدم بانكوك جلاس باثوم يونايتد بهدف عن طريق الأوزبكي أيجور سيرجييف في الدقيقة 28، قبل أن يتعادل البرازيلي بيرجسون لمصلحة جوهور دارول تاكزيم في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، حصل على إثرها مواطنه دانيلو ألميدا ألفيس، لاعب الضيوف على بطاقة حمراء.

واستغل أصحاب الأرض النقص العددي في صفوف الفريق التايلاندي ليضيف بيرجسون الهدف الثاني للفريق الماليزي في الدقيقة 66، فيما تكفل إندريك بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 86.

واختتم عارف أيمن مهرجان أهداف جوهور دارول تاكزيم في المباراة، عقب تسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.