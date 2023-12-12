أمطار الخير.. مقاطع فيديو توثق جريان السيول في ينبع البحر

جرت السيول في ينبع النخل بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، جراء الأمطار الغزيرة في المنطقة، تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من السعودية.

ووثقت مقاطع الفيديو، جريان السيول في ينبع النخل التي قطعت الطريق بين ينبع البحر وينبع النخل بالساحل الغربي غرب المدينة المنورة، وشكلت لوحات جمالية ومناظر طبيعية، لفتت الأنظار إذ شكلت المياه الجارية مشاهد تحاكي الأنهار.

شكلت السيول مناظر خلابة جذبت أنظار المواطنين الذين توافدوا لمشاهدة السيول الجارية وسط الأودية بمحاذاة الطريق، والتقطوا مقاطع الفيديو والصور لهذه المشاهد.

ماشاء الله تبارك الله سيول تقطع طريق ينبع النخل بمنطقة المدينة المنورة هذا اليوم . الله يجعلها امطار خير وبركه .

pic.twitter.com/AbC8S9pkQQ — سالم العاصمي (@Salem29389) December 12, 2023

وتظهر مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، السيول المتدفقة التي ملأت الوديان والشعاب في ينبع النخل، جراء هطول الأمطار الغزيرة على منطقة المدينة المنورة.

استمرار هطول الأمطار ودعوات لتوخي الحذر

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، الجوف الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

تصوير جوي

سيول طريق #ينبع النخل

اليوم الثلاثاء ١٤٤٥/٥/٢٨هـ

عضو المجموعة رائد البليهد pic.twitter.com/2dr6EpwuhT — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 12, 2023

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن خريطة الأمطار اليوم الثلاثاء، حيث يظهر رادار ينبع تكوّن حزام من السحب، يتخللها الركامية الرعدية، مؤثرة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى منطقة مكة المكرمة بما فيها الأجزاء الساحلية، خلال الساعات القادمة.

سحابة سيليه بين ينبع البحر وينبع النخل الان 🇸🇦

تصوير رائد البليهد🎥 pic.twitter.com/qyE5Ep7RSw — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) December 12, 2023

وأصدر المركز عبر خاصية الإنذار المبكر تنبيهات باللون الأحمر والأصفر في عدة أجزاء من منطقة المدينة المنورة، متوقعًا استمرار الأمطار الغزيرة إلى المتوسطة حتى التاسعة مساء اليوم.

بدوره، دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة ‎المدينةالمنورة، جراء استمرار هطول الأمطار.