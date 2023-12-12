رؤساء شركات البتروكيماويات يقودون قطاع التعليم في المملكة

مثَّلَ السابع والعشرين من سبتمبر 2023، نقطة تحول محورية في مسيرة يوسف بن عبدالله البنيان، متخصص الاقتصاد وصاحب الخبرة الممتدة لثلاثة عقود في كبرى شركات البتروكيماويات، حيث برز اسمه ضمن الأسماء التي شملها التعديل الوزاري بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ليتولى حقيبة التعليم، أحد أهم القطاعات في أولويات رؤية 2030، ليشارك بخبرته طموح المملكة في صناعة كوادر بشرية مؤهلة.

وتزخر سيرة البنيان الذاتية بالعديد من محطات النجاح، جعلته واحدًا من بين النماذج السعودية الملهمة، توجها بحصوله على المرتبة السابعة في قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط لعام 2021 بحسب قائمة مجلة "فوربس" العالمية.

البنيان الحاصل على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وماجستير في الإدارة الصناعية من جامعة بريدجبورت في أميركا، وشهادة تنفيذية من كلية سلون للإدارة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، شغل منصب رئيس مجلس لعدد من الشركات الكبرى في المملكة في مقدمتها شركة سابك والتي شغل فيها منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة منذ العام 2015.

وسجّلت شركة "سابك" في أثناء توليه منصب نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لها، إيرادات بلغت 31.1 مليار دولار خلال عام 2020.

كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" ، منذ فبراير 2015، ورئيس مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" ، منذ يناير 2015، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للحديد والصلب، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، منذ مايو 2015، ورئيس مجلس إدارة لجنة مصنعي البتروكيماويات.

متعب بن زيد الشهراني

وعلى غرار البنيان، يباشر المهندس متعب بن زيد الشهراني رئيسًا لشركة تطوير التعليم القابضة اعتبارا من مطلع يناير 2024م، بعد قرار مجلس الإدارة بتعيينه في هذا المنصب.

ويتمتع الشهراني بمسيرة، امتدت لأكثر من 20 عاما في القطاع الخاص تولى فيها عديد مناصب القيادية، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات لمدة عام، وكان قبلها رئيسا للشركة السعودية للميثانول "الرازي"، وتولى العديد من المناصب في شركة سابك.

كما حصل المهندس متعب الشهراني على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من “كلية لندن للأعمال” ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة “الملك فهد للبترول والمعادن.