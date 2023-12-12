بإتقان 3 لغات.. خالد العرافة يواكب نقلة القطاع الرياضي وتحوله في المملكة

أتقن خالد العرافة، المراسل التلفزيوني الرياضي في فضائية SSC، ثلاث لغات مختلفة ستساعده كثيرًا في تغطية منافسات دوري روشن السعودي 2024.

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وخلال تقرير مصور بثه مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك عبر صفحته على موقع "إكس"، قال العرافة، إن كرة القدم تمثل له الحياة، مشيرًا إلى أن حب اللغات وشغف النطق بها الدافعُ الأول له لإتقان الإنجليزية والإسبانية والفرنسية، بالإضافة إلى سعيه في مواكبة نقلة القطاع الرياضي وتحوله في المملكة.

بإتقان الفرنسية والإسبانية والإنجليزية؛ خالد العرافة يواكب نقلة القطاع الرياضي وتحوله في المملكة. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/loP5cbwnyK — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) December 11, 2023

وأعرب المراسل التلفزيوني الرياضي خالد العرافة، عن شغفه بالسفر منذ أن كان عمره 17 عامًا، مشيرًا إلى الحياة في حد ذاتها تمثل له المغامرة، والسفر ومخالطة أهل البلد ذاته أفضل عنده من الالتحاق بالمعاهد المختصصة في تعليم اللغات، مشيرًا إلى أنه سافر إلى أمريكا وفرنسا وإسبانيا لاتقان لغتهم.

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