النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق النار على حيوان

أصدرت النيابة العامة أمرًا بالقبض على شخص ظهر عبر محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي إثناء قيامه بإطلاق النار على حيوان.

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جاء أمر النيابة بناء على رصد محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مركز الرصد النيابي، لشخص أثناء قيامه بإطلاق النار على حيوان، حيث أمرت بإحالته للتحقيق، وإشعار الجهة المختصة للتحقق من السلامة الجسدية والنفسية للطفل المتواجد في مسرح الجريمة.

وتشدد النيابة العامة على حظر أي سلوك من شأنه انتهاك أحكام السلامة العامة أو استخدام الأسلحة بالمخالفة لأحكام النظام، وإيذاء الأطفال بتعريضهم لمشاهد إجرامية، أو تعذيب الحيوانات.

وأكدت النيابة العامة أنها لن تتوانى في تحريك الدعاوى الجزائية المشددة بحق من يرتكب أي من ذلك وسيتم إحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في ذلك.

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