حمّو النقاري: الحركة الفلسفية في السعودية مبشرة.. وتزخر بالعديد من النماذج الجيدة

أكد أستاذ علم المنطق، الدكتور حمّو النقاري، أن الحركة الفلسفية في السعودية تبشر بالخير، موضحا أنها تزخر بالعديد من النماذج الجيدة، ومن أبرزها الأستاذ عبد الله البريدي، صاحب المؤلفات المهمة حول الفكر الفلسفي الإسلامي، ومنها كتابه "ابن تيمية.. فيلسوف الفطرة".

وأضاف النقاري، في حواره مع الإعلامي عبدالله المديفر ببرنامج "في الصورة"، أن المجالس الحوارية والانفتاح على الغير هما من أهم عوامل نجاح الحراك الفلسفي في السعودية، مشيراً إلى أن المؤتمرات والجلسات الحوارية الصادقة فرصة سانحة لتبادل الآراء ومناقشة القضايا الفلسفية المختلفة.

وشدد أستاذ علم المنطق، على أن تأخر أو تخلف الشعوب العربية في بعض المجالات ليس راجعًا لتخلف العقول، ولكن ربما للظروف الاجتماعية والأطر المؤثرة في تكوين الإنسان العربي، مستطردا: تمكين الإنسان على استخدام أدوات التفكير النقدي بصفة عامة وترسيخها من خلال الضوابط سوف يكون مفيدًا في كل المجالات.

وأوضح أن بث روح التفلسف ليس مجرد نقل للمعارف الفلسفية، بل هو عملية تربوية وتواصلية تعتمد على استخدام أدوات وأساليب النقد في عمليات التفكير، مشيراً إلى أن العقل البشري معقول ومقيد بلغته في الأصل.

وبين النقاري، إلى أن الحركة الفلسفية في السعودية تحتاج إلى دعم ومساندة المؤسسات الرسمية والأكاديمية، حتى تتمكن من تحقيق أهدافها المرجوة.