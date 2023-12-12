بالموسيقى.. السعودية تحيي اليوم العالمي للغة العربية في الأمم المتحدة الإثنين المقبل

تحتفي هيئة الموسيقى، خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري، في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، باليوم العالمي للغة العربية، الذي يصادف الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام.

تأتي هذه الاحتفالات في إطار جهود الهيئة لتعزيز حضور اللغة العربية على الصعيدين الوطني والعالمي من خلال فضاء الموسيقى.

تشمل الفعاليات إقامة حفل غنائي باللغة العربية الفصحى، وعروض موسيقية متنوعة يقدمها فريق الأوركسترا والكورال الوطني السعودي، بغرض إبراز جماليات اللغة العربية عبر تأليفات موسيقية تجمع بين الشعر واللحن، لإثراء ذائقة الحضور من مختلف الجنسيات.

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كما يسلط هذا الحدث الضوء على مكانة اللغة العربية ويعزز وجودها على الساحة الدولية، إضافة إلى تعزيز الهوية الموسيقية السعودية، وتسليط الضوء على تميّزها، مع توفير فرص للمواهب الموسيقية المحلية للتألق على المسرح العالمي.

وتسعى هيئة الموسيقى إلى نشر اللغة العربية الفصحى وتسليط الضوء على ارتباطها الفريد بالموسيقى. كما تعكس رؤية وزارة الثقافة وحرصها على تعزيز التبادل الثقافي الدولي كجزء من استراتيجية الثقافة الوطنية، التي تندرج ضمن رؤية المملكة 2030، بهدف المحافظة على الإرث الثقافي والقيم الاجتماعية للمجتمع السعودي ونشرها على مستوى العالم، إلى جانب تعزيز المحتوى الثقافي وتوفير فرص العمل للشباب السعودي.