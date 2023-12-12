ساهمت في علاج أورام سرطانية.. نجلاء الردادي المصنفة بين أكثر علماء العالم تأثيرًا

تزخر المرأة السعودية بالعديد من القدرات والمهارات، التي دعمها التحول التاريخي المتسارع في التطور الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة، وهو أمر مكن العنصر النسائي داخل البلاد من لعب أدوار حيوية في تحقيق التنمية والابتكار.

أحد هذه النماذج النسائية المشرفة لتاريخ بلادها؛ الدكتورة نجلاء الردادي أستاذة الكيمياء غير العضوية والنانو، والمسجلة في قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأكثر العلماء تأثيرًا وتميزًا على مستوى العالم لعامين متتاليين.

من هي الدكتورة نجلاء الردادي؟

تتقلد الدكتورة نجلاء سعد عودة الردادي منصب أستاذ الكيمياء غير العضوية والنانو المشارك بجامعة طيبة، وبكلية العلوم قسم الكيمياء المدينة المنورة.

للعام الثاني على التوالي

د.نجلاء سعد عوده #الردادي ضمن قائمة العلماء 2% الأكثر تميزاً وتأثيرا على مستوى العالم طبقا لتصنيف جامعة ستانفورد للعلماء على مستوى العالم

Stanford University“World's Top 2% Scientists

نبارك للدكتوره ونسأل الله أن ينفع بها وبعلمها#قبيلة_الردادي#قبيلة_حرب pic.twitter.com/IfkhXuCflb — قبيلة الردادي (@AlraddadiTribe) October 5, 2023

بدأت مسيرتها الأكاديمية بالحصول على بكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة الملك عبدالعزيز، وماجستير بتقدير ممتاز من جامعة الملك عبدالعزيز كلية العلوم قسم الكيمياء-جدة، ودرجة الدكتوراه بتقدير ممتاز من جامعة الملك عبد العزيز كلية العلوم قسم الكيمياء -جدة.

كما حصلت على عدة براءات اختراع، من أبرزها براءة اختراع من مكتب البراءات السعودي بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن اختراعها متراكبات جديدة ذات نشاط بيولوجي فعّال في علاج بعض الأورام السرطانية وتأثيرها على الحمض النووي.

نشرت الدكتورة نجلاء الردادي أيضًا عدة أبحاث في مجال تحضير المتراكبات مع معادن كالبلاتين والبالديوم والذهب والروثينيوم وتطبيقاتها في علاج الأورام السرطانية، وفي مجال تحضير جسيمات النانو من مواد صديقة للبيئة كعجوة المدينة وتطبيقاتها في علاج الأورام السرطانية، وكذلك لها اهتمامات بحثية في مجال تحضير جسيمات النانومترية الضوئية من المتراكبات وتطبيقاتها في علاج الأورام السرطانية. وشاركت في العديد من المؤتمرات والندوات داخل المملكة وخارجها.