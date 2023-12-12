رومارينهو يعلن الهدف الأول في مونديال الأندية 2023

أعلن لاعب الاتحاد رومارينهو الهدف الأول في بطولة كأس العالم للأندية "جدة 2023".

ويستضيف الاتحاد حاليًا نظيره أوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية، على ملعب الجوهرة المشعة.

ونجح رومارينهو في التسجيل بالدقيقة 28 بتسديدة سكنت الشباك.

ويشارك الاتحاد، للمرة الثانية في تاريخه، بينما يسجل أوكلاند سيتي مشاركته الـ11 في المونديال، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية مشاركة في البطولة.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة يوم الجمعة المقبل مع الأهلي المصري، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، في الدور الثاني للمونديال.