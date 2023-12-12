الاتحاد يتقدم على أوكلاند بثلاثية في الشوط الأول من افتتاحية مونديال الأندية

انتهى الشوط الأول من مواجهة الاتحاد وأوكلاند سيتي بتقدم "النمور" بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

ويستضيف الاتحاد نظيره أوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية، على ملعب الجوهرة المشعة.

افتتح رومارينهو التسجيل في شباك أوكلاند سيتي في الدقيقة 29، قبل أن يضاعف كانتي في الدقيقة 34.

وسجل الأسطورة الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثالث عند الدقيقة 41.

ويشارك الاتحاد، للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن شارك في نسخة 2005، حيث مثل قارة آسيا حينها، ونجح في احتلال المركز الرابع.

بينما يسجل أوكلاند سيتي مشاركته الـ11 في المونديال، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية مشاركة في البطولة.

ويلتقي الفائز من المباراة يوم الجمعة المقبل مع الأهلي المصري، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، في الدور الثاني للمونديال.