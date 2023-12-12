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متنزه أمريكي يستقبل أندر تمساح على وجه الأرض

12 ديسمبر 2023 · 2 minutes
الأطباء يفحصون التمساح النادر
الأطباء يفحصون التمساح النادر

استقبل متنزه فلوريدا في الولايات المتحدة ولادة تمساح من سلالة فريدة، أبيض بعيون زرقاء كريستالية، يُعرف باسم "اللوسي"، وهي أندر سلالة في العالم.

بلغ وزن هذا التمساح وهي أنثى وُلِدَتْ في المتنزه 69 غرامًا فقط، بينما يبلغ طولها 49 سنتيمترًا، وفقًا لتقرير نشرته "ديلي ميل" البريطانية، الذي أشار إلى أن أنثى التمساح المولودة حديثًا لديه شقيق ولد معها باللون الطبيعي.

بلغ وزن هذا التمساح وهي أنثى وُلِدَتْ في المتنزه 69 غرامًا فقط
بلغ وزن هذا التمساح وهي أنثى وُلِدَتْ في المتنزه 69 غرامًا فقط

ويشترك التمساح اللوسي مع التماسيح العادية في عادات الأكل والمزاج، لكنه يمتاز بقابليته للاحتراق عند تعرضه لأشعة الشمس المباشرة، مثل المهق.

ويعني اللون الفاتح لهذا النوع من التماسيح أنها لا تستطيع الاندماج مع محيطها، الأمر الذي يجعلها فريسة سهلة للحيوانات المفترسة.

وفي تصريحاته عن هذا النوع، قال مارك ماكهيو، الرئيس التنفيذي لشركة جاتورلاند المالكة للمتنزه، إن ولادة هذا التمساح الفريدة جاءت بعد 15 عامًا من العمل والأبحاث، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها ولادة هذا النوع تحت رعاية الإنسان وليس في البرية.

أم هذا تمساح عادية اللون، وحين تزاوجت مع ذكر بالغ عادي، أنتجت هذا النسل الأبيض النادر
أم هذا تمساح عادية اللون، وحين تزاوجت مع ذكر بالغ عادي، أنتجت هذا النسل الأبيض النادر

وأوضح "ماكهيو" أن أم هذا تمساح عادية اللون، وحين تزاوجت مع ذكر بالغ عادي، أنتجت هذا النسل الأبيض النادر.

ويعتقد "ماكهيو" أن اللون الأبيض والعيون الزرقاء للتمساح المولود ستتحول تدريجيًا إلى لون أزرق فاتح مع تقدمها في السن.

 