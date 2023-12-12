متنزه أمريكي يستقبل أندر تمساح على وجه الأرض

استقبل متنزه فلوريدا في الولايات المتحدة ولادة تمساح من سلالة فريدة، أبيض بعيون زرقاء كريستالية، يُعرف باسم "اللوسي"، وهي أندر سلالة في العالم.

بلغ وزن هذا التمساح وهي أنثى وُلِدَتْ في المتنزه 69 غرامًا فقط، بينما يبلغ طولها 49 سنتيمترًا، وفقًا لتقرير نشرته "ديلي ميل" البريطانية، الذي أشار إلى أن أنثى التمساح المولودة حديثًا لديه شقيق ولد معها باللون الطبيعي.

ويشترك التمساح اللوسي مع التماسيح العادية في عادات الأكل والمزاج، لكنه يمتاز بقابليته للاحتراق عند تعرضه لأشعة الشمس المباشرة، مثل المهق.

ويعني اللون الفاتح لهذا النوع من التماسيح أنها لا تستطيع الاندماج مع محيطها، الأمر الذي يجعلها فريسة سهلة للحيوانات المفترسة.

وفي تصريحاته عن هذا النوع، قال مارك ماكهيو، الرئيس التنفيذي لشركة جاتورلاند المالكة للمتنزه، إن ولادة هذا التمساح الفريدة جاءت بعد 15 عامًا من العمل والأبحاث، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها ولادة هذا النوع تحت رعاية الإنسان وليس في البرية.

وأوضح "ماكهيو" أن أم هذا تمساح عادية اللون، وحين تزاوجت مع ذكر بالغ عادي، أنتجت هذا النسل الأبيض النادر.

ويعتقد "ماكهيو" أن اللون الأبيض والعيون الزرقاء للتمساح المولود ستتحول تدريجيًا إلى لون أزرق فاتح مع تقدمها في السن.