كريم بنزيما أول لاعب في تاريخ كأس العالم للأندية يسجل في أربعة نسخ مختلفة

دخل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد، تاريخ كأس العالم للأندية من أوسع الأبواب.

وسجل بنزيما هدف الاتحاد الثالث في شباك أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في المباراة الجارية حاليًا على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الدور الأول من مسابقة كأس العالم للأندية 2023.

وأصبح كريم بنزيما أول لاعب في تاريخ كأس العالم للأندية يسجل في 4 نسخ مختلفة من البطولة؛ أعوم 2014 و2018 و2022 مع ريال مدريد الإسباني، و2023 بقميص الاتحاد.

وانضم بنزيما إلى الاتحاد في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد؛ ولمدة 3 سنوات، حتى يونيو 2026.

ويشارك الاتحاد، للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن شارك في نسخة 2005، حيث مثل قارة آسيا حينها، ونجح في احتلال المركز الرابع.

ويلتقي الاتحاد يوم الجمعة المقبل مع الأهلي المصري، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، في الدور الثاني للمونديال.