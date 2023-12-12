الاتحاد يدشن مونديال الأندية بثلاثية أمام أوكلاند ويلاقي الأهلي المصري في الدور الثاني

تمكن نادي الاتحاد من الفوز على منافسه أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية "جدة 2023".

أقيمت المباراة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "الجوهرة المشعة".

افتتح رومارينهو التسجيل في شباك أوكلاند سيتي في الدقيقة 29، قبل أن يضاعف كانتي في الدقيقة 34.

وسجل الأسطورة الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثالث عند الدقيقة 41.

ويشارك الاتحاد، للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن شارك في نسخة 2005، حيث مثل قارة آسيا حينها، ونجح في احتلال المركز الرابع.

ويلتقي الاتحاد يوم الجمعة المقبل مع الأهلي المصري، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني لمونديال الأندية.

ويواجه الفائز من لقاء الاتحاد والأهلي، فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي، الاثنين المقبل.