ضرب نادي الاتحاد موعدًا ناريًا مع نظيره الأهلي المصري في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وحقق الاتحاد فوزًا كبيرًا على أوكلاند سيتي، اليوم الثلاثاء، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

وستكون مباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023 في السعودية، هي المواجهة الثانية بين الأهلي المصري والاتحاد في مونديال الأندية.

وكانت المواجهة الأولى بين الاتحاد والأهلي في عام 2005، ونجح "النمور" في تحقيق الفوز في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في اليابان، بهدف نظيف أحرزه محمد نور.

ويشارك الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية بصفته حامل لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والذي توج به في الموسم الماضي.

في المقابل، تأهل الأهلي المصري إلى بطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023.

موعد مباراة الاتحاد والأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2023

تقام مباراة الاتحاد والأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2023، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السعودي في مونديال الأندية

تذاع مباراة الاتحاد والأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2023 عبر قناة ssc الرياضية السعودية، الناقل الحصري للنسخة الحالية من المونديال.