لشتاء دافئ.. أشهر 4 مشروبات سعودية تعزز المناعة

تعتمد بعض مشروبات المملكة على تركيبة فريدة تجمع بين الحليب والتوابل الساخنة مثل الزنجبيل والقرفة. وهذا الأمر يجعلها وصفة رائعة في الأجواء الباردة، لتميزها بقدرتها على منح الجسم الدفء الضروري، بالإضافة إلى تعزيز المناعة لمحاربة أمراض الشتاء.

نقدم إليكم في هذا التقرير 4 من أهم هذه المشروبات:

شاي الكرك:

يعتمد على مزيج من الحليب والشاي والتوابل المعطرة، حيث يتم غلي أوراق الشاي مع الهيل والزنجبيل والقرفة. يتم إضافة السكر حسب الرغبة، وعندما تغلي المكونات، يضاف الحليب المركز لتكتمل الطعم اللذيذ، ويُقدم الشاي ساخنًا.

مغلي حب الرشاد مع الحليب:

يُعد حب الرشاد من أبرز المكونات الشتوية التي تعزز المناعة. يتم غلي كوبين من الحليب مع حب الرشاد والهيل والزعفران والسكر حسب الرغبة، ويُقدم ساخنًا للتمتع بفوائد الشتاء.

شراب الزنجبيل بالقرفة:

الزنجبيل والقرفة يشكلان ثنائيًا محببًا للأسر السعودية في الشتاء. يُمكن تناول مغلي الزنجبيل والقرفة مع الماء أو الحليب، ويُفضل إضافة العسل لتعزيز المناعة وتحقيق الدفء في الأيام الباردة.

قهوة الحليب بالتمر:

يتميز هذا المشروب بتأثيره الرائع على منح الجسم الدفء. يُعد باستخدام التمر والحليب، حيث يُغلى التمر مع الماء الساخن والفانيليا والحليب المجفف، مع إضافة العسل أو السكر حسب الرغبة. يُخلط الخليط في الخلاط ويُقدم بزخارف من اللوز المجروش.