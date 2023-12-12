لجنة القمة العربية الإسلامية تبحث مع مدير “الصحة العالمية” أوضاع القطاع الصحي في غزة

التقى أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، اليوم في مدينة جنيف السويسرية، بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم.
جاء ذلك بمشاركة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الأحداث المتسارعة والتطورات الخطيرة في قطاع غزة، وتصاعد استهداف المدنيين العزل والأعيان المدنية، بما فيها تدمير القطاع الصحي، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار لقطاع غزة.
وبحث أعضاء اللجنة الوزارية مع مدير عام منظمة الصحة العالمية، التدمير الممنهج الذي طال القطاع الصحي في غزة والذي لم يعد قادرا على تقديم الرعاية للجرحى والمرضى وكذلك الحالة الصحية الخطيرة في قطاع غزة وانتشار الأمراض والأوبئة، جراء الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق بمنع الغذاء والماء والدواء، مطالبين بسرعة ترك كافة المنظمات الدولية، ومنها منظمة الصحة العالمية للحد من تدهور الأوضاع الصحية في القطاع والمناطق المتضررة.
وجدد أعضاء اللجنة الوزارية مطالبتهم للمجتمع الدولي باتخاذ كافة الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة، وكذلك إخلاء الجرحى والمصابين والمرضى للعلاج، وتمكين المنظمات الدولية بممارسة دورها دون عوائق، وتأمين الحماية الكاملة لها.