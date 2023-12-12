ناقد رياضي: الأهلي المصري لا يُقارن مع الاتحاد بطل دوري روشن

يرى الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز، أن النادي الأهلي المصري لا يُقارن مع نادي الاتحاد بطل دوري روشن السعودي.

وضرب نادي الاتحاد موعدًا ناريًا مع نظيره الأهلي المصري في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وحقق الاتحاد فوزًا كبيرًا على أوكلاند سيتي، اليوم الثلاثاء، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

وقال الجماز في تصريحاته لقناة "الرياضية السعودية": "المقياس الحقيقي لمستوى فريق الاتحاد يكون ما بعد مباراة الأهلي".

وأضاف: "الاتحاد متفوق بشكل كبير على الأهلي المصري ولا يجب مقارنته ببطل دوري روشن الذي يضم أندية قوية".

وستكون مباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023 في السعودية، هي المواجهة الثانية بين الأهلي المصري والاتحاد في مونديال الأندية.

وكانت المواجهة الأولى بين الاتحاد والأهلي في عام 2005، ونجح "النمور" في تحقيق الفوز في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في اليابان، بهدف نظيف أحرزه محمد نور.

ويشارك الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية بصفته حامل لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والذي توج به في الموسم الماضي.

في المقابل، تأهل الأهلي المصري إلى بطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023.