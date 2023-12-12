ناقد رياضي: الهلال هو أكثر الأندية دعمًا وهو الفريق الوحيد الذي لعب بـ8 أجانب في المونديال

قال الناقد الرياضي جمال عارف، إن نادي الهلال هو أكثر الأندية دعمًا في موسم الانتقالات الماضي بدوري روشن السعودي.

وأضاف عارف في تصريحات لقناة "الرياضية السعودية": "بالأرقام الهلال هو أكثر الأندية دعمًا، وهو الفريق السعودي الوحيد الذي لعب بثمانية لاعبين أجانب في المونديال".

وتابع: "إذا تحدثنا عن الدعم المالي فالاتحاد سجل خمسة لاعبين فقط في الموسم الحالي، بينما سجل الهلال سبعة لاعبين، والقيمة السوقية للاعبي الهلال على موقع (ترانسفير ماركت) 238 مليون يورو بينما الاتحاد 105 مليون يورو".

وأوضح: "لأول مرة في تاريخ الرياضة السعودية لعب الهلال بثمانية لاعبين أجانب عندما وصل لنهائي المونديال العام الماضي، بينما لعب الاتحاد بثلاثة لاعبين أجانب".

وضرب نادي الاتحاد موعدًا مع نظيره الأهلي المصري في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وحقق الاتحاد فوزًا كبيرًا على أوكلاند سيتي، اليوم الثلاثاء، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

وستكون مباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023 في السعودية، هي المواجهة الثانية بين الأهلي المصري والاتحاد في مونديال الأندية.

وكانت المواجهة الأولى بين الاتحاد والأهلي في عام 2005، ونجح "النمور" في تحقيق الفوز في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في اليابان، بهدف نظيف أحرزه محمد نور.

ويشارك الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية بصفته حامل لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والذي توج به في الموسم الماضي.

في المقابل، تأهل الأهلي المصري إلى بطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023.