ناقد رياضي: اللعب بمهاجمين اثنين أصبح غير موجودًا حتى في ألعاب الفيديو

علق الناقد الرياضي فيصل الجفن، على خوض نادي الاتحاد المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بمهاجم وحيد في تشكيلة اللعب.

وضرب نادي الاتحاد موعدًا مع نظيره الأهلي المصري في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وحقق الاتحاد فوزًا كبيرًا على أوكلاند سيتي، الثلاثاء، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

وقال الجفن في تصريحات لقناة "الرياضية السعودية": "حتى لا يعتقد أحد بأننا ضد حمدالله في الاتحاد، لكن اللعب بمهاجمين أصبح غير موجودًا في الدوريات العالمية أو حتى في ألعاب الفيديو".

وأضاف: "العمل في الأندية الكبرى يكون على مناطق الوسط واللاعبين الذين يدخلون من الأطراف أو الخلف، الفكرة تكون في طريقة وصول الكرة للصندوق بشكل مرتب وليس الكثافة داخل الصندوق".

وتابع: "فعندما يضع المدرب في تشكيلته رأسين حربة فهو يقوم بالاستغناء عن أحد لاعبي الوسط الذي يساهم في صناعة اللعب وإيصال الكرة للمهاجم".

وأوضح: "شكل الاتحاد في مباراة أوكلاند كان ممتعًا، وكان هناك تنوع في طريقة اللعب، حيث وجدنا فرص تأتي من الأطراف وأخرى من العمق".

وستكون مباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023 في السعودية، هي المواجهة الثانية بين الأهلي المصري والاتحاد في مونديال الأندية.

وكانت المواجهة الأولى بين الاتحاد والأهلي في عام 2005، ونجح "النمور" في تحقيق الفوز في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في اليابان، بهدف نظيف أحرزه محمد نور.

ويشارك الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية بصفته حامل لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والذي توج به في الموسم الماضي.

في المقابل، تأهل الأهلي المصري إلى بطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023.