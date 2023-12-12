دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد ينهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة

واصل نادي ريال مدريد الإسباني نتائجه المميزة في دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أحقيته بصدارة المجموعة.

وأنهى ريال مدريد دور المجموعات دون خسارة وذلك بعدما انتصر على مضيفه أونيون برلين الألماني 3-2 يوم الثلاثاء ضمن الجولة السادسة.

وأهدر ريال مدريد فرصة تسجيل الهدف الأول عندما أضاع الكرواتي لوكا مودريتش ركلة جزاء مع الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وعاقب كيفن فولاند الفريق الملكي سريعًا عندما وضع أونيون برلين في المقدمة بعد دقيقة من إهدار ركلة الجزاء.

وعادل خوسيلو الكفة بعد قرابة 15 دقيقة على انطلاق الشوط الثاني قبل أن يفرض نفسه نجماً للمباراة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والسبعين.

وأعاد التشيكي كرال فريقه للمباراة بإدراكه التعادل (85) لكن سيبايوس جعل النقاط الثلاث من نصيب ريال مدريد بفضل هدف أتى قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة معززاً صدارته للمجموعة المحسومة مسبقًا.

من جهته أنهى أونيون برلين مشاركته التاريخية بالمسابقة دون أي فوز مودعًا المسابقات الأوروبية بعدما احتل المركز الأخير بنقطتين.