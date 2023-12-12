دوري أبطال أوروبا.. مانشستر يونايتد يخسر أمام بايرن ميونيخ

ودع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بطولة دوري أبطال أوروبا بخسارته الثلاثاء على أرضه أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-1 في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.

سجل هدف المباراة الوحيد كينجسلي كومان في الدقيقة 71.

هدف كومان هو الخامس عشر الذي يدخل شباك يونايتد في هذه المجموعة، ليكون أول فريق إنجليزي في تاريخ المسابقة يتلقى هذا العدد من الأهداف في دور مجموعات واحد، بحسب "أوبتا" للاحصاءات.

ودخل يونايتد الجولة الأخيرة وهو بحاجة إلى معجزة لأنّ حتى الانتصار على بايرن لم يكن ليؤمن له بطاقة اللحاق بالعملاق البافاري إلى ثمن النهائي إلا في حال انتهاء المباراة الثانية بالتعادل.

لكن أيًا من الأمرين لم يتحقق، لينتهي به الأمر في ذيل المجموعة بأربع نقاط.

فيما حصل كوبنهاغن على المركز الثاني وبطاقة العبور إلى ثمن النهائي وغلطة سراي بنقاطه الخمس على بطاقة الانتقال إلى ملحق مسابقة "يوروبا ليغ".