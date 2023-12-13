الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليوم الأربعاء عن حالة الطقس، انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق السعودة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان مصحوبة برياح نشطة.

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ويتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل والمرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد في تقريره إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين.