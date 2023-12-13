اختتام دور المجموعات.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

يسدل الستار اليوم الأربعاء على مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وتُستأنف الليلة مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بإقامة المجموعات الأربع الثانية، وتحديدا من الخامسة إلى الثامنة.

ومن المنتظر أن يتم تحديد آخر مقعدين في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد تأهل 14 ناديا.

وتأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال كل من نابولي الإيطالي وكوبنهاجن الدنماركي، وبايرن ميونخ الألماني، وأرسنال الإنجليزي، وآيندهوفن الهولندي، وريال مدريد الإسباني، وريال سوسيداد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، ولاتسيو الإيطالي، وبروسيا دورتموند الألماني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، ولايبزيغ الألماني، وبرشلونة الإسباني.

وتشهد دوري الأبطال نهاية دور المجموعات بالجولة الأخيرة، حيث ستكون هناك عدة مباريات هامة، أبرزها هي التي ستشهدها المجموعة السادسة، بين نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ضد ميلان الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي ضد بروسيا دورتموند الألماني.

ونستعرض في السطور التالية جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لها.

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا