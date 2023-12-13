“التعاون الإسلامي” تدعو للامتثال لقرار الجمعية العامة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

رحّبت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تم اعتماده أمس، بموافقة 153 دولة ما يعكس الإجماع الدولي والإرادة السياسية للأغلبية الساحقة من دول العالم تجاه ضرورة وقف جرائم التهجير والتدمير والإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية، وخصوصا في قطاع غزة، من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

اقرأ أيضًا: “المرور” يطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر”

ودعت منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي، إلى إلزام إسرائيل بالامتثال الفوري والكامل لبنود هذا القرار، ووضع حد لخطر انهيار المنظومة الإنسانية في قطاع غزة، واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء العدوان العسكري والاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

وتبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة أمس الثلاثاء قراراً غير ملزم يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في غزة.

وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضمّ جميع الدول الأعضاء في المنظمة وعددها 193، بأغلبية 153 صوتًا لصالح القرار، وصوّتت 10 دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضدّ القرار، بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت.