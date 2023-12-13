حضور تاريخي.. 3 أرقام قياسية من افتتاح كأس العالم للأندية

حقق فريق الاتحاد فوزا عريضا على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 3-0 مساء الثلاثاء في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وصعد حامل لقب دوري روشن السعودي للدور الثاني لملاقاة الأهلي المصري بطل أفريقيا يوم الجمعة المقبل، بينما ودع أوكلاند سيتي النسخة العشرين من البطولة التي تقام في المملكة العربية السعودية.

ثلاثية الاتحاد جاءت في الشوط الأول، وحملت توقيع كل من البرازيلي رومارينيو والثنائي الفرنسي نغولو كانتي وكريم بنزيما في الدقائق 29، 34 و40 من عمر اللقاء.

وتستعرض "العين الرياضية" في السطور التالية أبرز الأرقام القياسية التي تحققت في مباراة الاتحاد وأوكلاند.

حضور تاريخي

بلغ عدد الحضور الجماهيري في مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي 50 ألف و248 مشجعا في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".

ووفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي هي الأعلى حضورا في تاريخ المباريات الافتتاحية بمونديال الأندية.

إنجاز كريم بنزيما

دوّن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد اسمه في سجلات التاريخ، حيث عادل عدد أهداف الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز في مونديال الأندية بواقع 5 أهداف.

وحقق كريم بنزيما رقما قياسيا بعدما أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 4 نسخ مختلفة لكأس العالم للأندية، وذلك في أعوام 2014، 2016، 2022 مع ريال مدريد، و2023 مع الاتحاد.

إيميليانو تادي يعادل الشحات

شارك الأرجنتيني المخضرم إيميليانو تادي لاعب أوكلاند سيتي كبديل في مباراة الاتحاد، ليكون على موعد مع دخول التاريخ أيضا.

وأصبح إيميليانو تادي أكثر لاعب مشاركة في تاريخ كأس العالم للأندية بواقع 12 مباراة، متساويا مع حسين الشحات لاعب الأهلي المصري.