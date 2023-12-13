قمة الاتحاد والأهلي المصري.. جاياردو يحذر.. ورسالة من حجازي

حذر مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق الاتحاد، لاعبيه قبل مواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل في الدور الثاني لكأس العالم للأندية.

وكان الاتحاد فاز على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة في افتتاح مونديال الأندية، سجلها رومارينو ونجولو كانتي وكريم بنزيمة.

وقال جاياردو في مؤتمر صحفي عقب الفوز على أوكلاند سيتي مساء الثلاثاء "لقد لعبنا مباراة جيدة جدا والتزم اللاعبون بالتعليمات على مدار الشوطين".

وأضاف المدرب الأرجنتيني "هذا الفوز بداية جيدة لنا في البطولة ترفع معدلات الثقة لدى اللاعبين وجماهير الفريق".

واستدرك "ولكن تنتظرنا مواجهات أصعب في باقي المشوار وعلينا أن نستعد لها بأفضل طريقة ممكنة".

وختم مارسيلو جاياردو تصريحاته "حان وقت الراحة واستعادة الطاقة البدنية استعدادا لما تبقى من المشوار".

من جانبه، أعرب المدافع الدولي المصري أحمد حجازي قائد دفاع الاتحاد عن سعادته بالفوز الكبير على أوكلاند سيتي بثلاثية والعبور إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وقال حجازي في تصريحات عقب نهاية اللقاء إن الاتحاد حقق فوزا مهما للغاية في هذه البطولة الكبيرة وسط أجواء جماهيرية كبيرة.

وأضاف المدافع المصري الدولي أن لاعبي الاتحاد حققوا الفوز الكبير اليوم بأداء قوي معربا عن أمله في مواصلة هذا الأداء لتحقيق المزيد من الانتصارات.

وعن المواجهة المقبلة للاتحاد أمام الأهلي المصري في ربع نهائي مونديال الأندية شدد حجازي على أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق حيث تجمع بين أكبر ناد في أفريقيا مع أكبر ناد في آسيا، متوقعا قمة عربية قوية.