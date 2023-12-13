هاري كين: هدفي التتويج بدوري أبطال أوروبا

أعرب هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، عن إعجابه الكبير بفريقه، وذلك بعد الفوز على مانشستر يونايتد 1 / صفر أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، في أول مباراة لكين على الملاعب الإنجليزية منذ انتقاله لبايرن مطلع الموسم الجاري، كما أعرب اللاعب عن تفاؤله بمستقبل فريقه.

وقال كين لشبكة "تي.إن.تي" البريطانية عقب المباراة :"الجميع داخل النادي بالإضافة إلى الجماهير كانوا مذهلين منذ انضمامي للفريق".

وأضاف :"أشعر أن هناك المزيد مما سيأتي حيث أنني أتعرف على زملائي بالفريق أكثر، وأتعرف على طريقة اللعب التي يرغب المدير الفني في تطبيقها".

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها كين في إنجلترا، منذ انتقاله من توتنهام هوتسبير.

وبتمريرته السحرية، صنع كين هدف المباراة الوحيد الذي سجله كينجسلي كومان في الدقيقة 71 من المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وبعد الخسارة 1 / 5 أمام آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني (بوندسليجا) جاءت أخيرا أنباء جيدة للفريق.

ويطالب هاري كين بالمزيد من زملائه فيما تبقى من الموسم.

ويهدف قائد المنتخب الإنجليزي للتتويج بلقب دوري الأبطال مع الفريق، وقال :" كانت بدايتنا جيدة هذا الموسم. مازلت أشعر أن هناك المزيد أمامنا لتحقيقه".

وأضاف :"بالتأكيد لدينا ما يكفي من القدرات للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وبكل وضوح هذا هو هدف النادي، هذا هو الطموح من البداية أن نفوز بدوري أبطال أوروبا".

وتقام، يوم الاثنين المقبل، قرعة دور الـ16، الذي سيقام في شهري فبراير، ومارس في مدينة نيون السويسرية.

ويلتقي يوم الأحد المقبل، بايرن ميونخ مع فريق شتوتجارت، الذي يتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني بفارق نقطة واحدة خلف بايرن.