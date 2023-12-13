أصبح فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أمام مفترق طرق قبل خوض الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث تسنح أمامه فرصة ضئيلة من أجل التأهل.

وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء، سيلتقي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مع ضيفه ميلان الإيطالي، فيما سيحل باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفا على بروسيا دورتموند الألماني.

وحجز دورتموند، الذي توج باللقب عام 1997، مقعده رسميا في مرحلة خروج المغلوب بالبطولة منذ الجولة الماضية، لتتصارع الفرق الثلاثة الأخرى على المقعد الآخر بتلك المجموعة.

ويتواجد دورتموند في الصدارة برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه سان جيرمان، فيما يحتل نيوكاسل وميلان المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 5 نقاط لكل منهما.

ماذا يحتاج نيوكاسل لبلوغ دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا؟

نيوكاسل لا يزال يمتلك حظوظا في بلوغ الدور المقبل، حيث يأمل الفريق الإنجليزي في الفوز بالمباراة التي تجرى بملعبه أمام ميلان، مع تعادل باريس سان جيرمان -على الأقل- مع دورتموند.

وقتها سيتساوى نيوكاسل مع باريس سان جيرمان الفريق الفرنسي في رصيد 8 نقاط، لتحسم المواجهات المباشرة الموقف لصالحه، أما عند الخسارة فسيتوقف رصيد "PSG" عند 7 نقاط.

وكان نيوكاسل فاز 4-1 على سان جيرمان في إنجلترا ذهابا، قبل أن يتعادلان 1-1 بملعب "حديقة الأمراء" في باريس بالجولة الماضية.

وتنص لائحة دوري الأبطال على صعود متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية لدور الـ16، في حين تنتقل الأندية صاحبة المركز الثالث في تلك المجموعات للدوري الأوروبي.

ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الأخيرة