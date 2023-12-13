وزير السياحة: نستهدف زيادة الوظائف المرتبطة بالقطاع السياحي إلى 1.6 مليون وظيفة بحلول 2030

قال وزير السياحة، أحمد الخطيب، إن المملكة تعمل وفقا لاستراتيجية وطنية تسعى لرفع نسبة إسهام قطاع السفر السياحة في الناتج المحلي بعوائد تصل إلى 10% بحلول 2030.

إقرأ أيضًا: “سابك” توقع مذكرة تفاهم لبحث فرص إزالة الكربون من صناعة الكيماويات

وأضاف الخطيب، في جلسة حوارية خلال المؤتمر الدولي لسوق العمل المقام في الرياض اليوم، أن العنصر البشري يلعب دورًا محوريًا في قطاع السفر السياحة، مشيرًا إلى أن القطاع يستهدف زيادة عدد العاملين في الوظائف المرتبطة بالقطاع السياحي من 600 ألف وظيفة إلى إلى 1.6 مليون وظيفة بحلول 2030.

فيديو | وزير السياحة أحمد الخطيب: الإنسان يلعب دورا محوريا في نقل الثقافات ما بين الأمم والأوطان، لذلك نريد أن نحتفظ بالعنصر البشري #المؤتمر_الدولي_لسوق_العمل#الإخبارية pic.twitter.com/n0vFpgBUFC — اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) December 13, 2023

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل، بجلسة وزارية ضمت 20 وزيرا للعمل من مختلف بلدان العالم.

وتنظم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، بحضور أكثر من 6000 مشارك من 40 دولة، وعددٍ من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ومجموعة من قادة ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية، وممثلين من الأوساط الأكاديمية.

إقرأ أيضًا:

“STC” ترفع إنفاقها ليتجاوز 34 مليار ريال في مجال المحتوى المحلي