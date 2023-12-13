التعاون الاسلامي تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على منازل وأراضٍ في القدس

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، عن إدانتها بشدّة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة منازل وأراضٍ فلسطينية في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة بحجة بناء القطار الهوائي.

واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها اليوم، أن القرار امتدادًا لسياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتهويد المدينة المقدسة وتغيير واقعها الجغرافي والديمغرافي والتاريخي، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي ضد مدينة القدس وأهلها ومقدساتها تعتبر غير قانونية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

اقرأ أيضًا: وزير الموارد البشرية يفتتح أعمال النسخة الأولى للمؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لجميع الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي وقت سابق اليوم، رحّبت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تم اعتماده أمس، بموافقة 153 دولة ما يعكس الإجماع الدولي والإرادة السياسية للأغلبية الساحقة من دول العالم تجاه ضرورة وقف جرائم التهجير والتدمير والإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية، وخصوصًا في قطاع غزة، من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.