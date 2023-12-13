“منبهر بالتراث”.. كريستيانو رونالدو يقضي إجازته في العلا

يقضي الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، إجازته في مدينة العلا شمال غرب المملكة العربية السعودية.

ونشر كريستيانو رونالدو مجموعة من الصور لإجازته الحالية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وعلَّق رونالدو: "منبهر بالتراث الإنساني والطبيعي الاستثنائي للعلا هنا في المملكة العربية السعودية".

وكان لويس كاسترو مدرب النصر منح اللاعبين إجازة لمدة أربعة أيام بسبب تأجيل مباراة الفريق المقبلة أمام الاتحاد لمشاركة الأخير في كأس العالم للأندية.

وسيعود اللاعبون لخوض التدريبات يوم السبت المقبل استعدادًا لمباراة الاتفاق في دوري روشن السعودي يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر الجاري.