يوكوهاما وشاندونج يتأهلان لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا

خطف فريق يوكوهاما إف مارينوس الياباني صدارة المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال آسيا، وتأهل إلى الدور الثاني بمرافقة ضيفه شاندونج تايشان الصيني.

وتغلب يوكوهاما على شاندونج 3-0 اليوم الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة من المجموعة، والتي شهدت فوز اينشيون يونايتد الكوري الجنوبي على مضيفه كايا ايليلو الفلبيني 3-1.

وسجل أهداف يوكوهاما ايلبر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة وأندرسون لوبيز في الدقيقة 57 ويان ماثيوس في الدقيقة 64.

وفي المباراة الثانية، ودع اينشيون يونايتد منافسات البطولة رغم فوزه على مضيفه على كايا ايليلو الفلبيني 3 / 1.

وسجل أهداف اينشيون يونايتد بارك سيونج-هو في الدقيقة 12 وتشوي وو-جين في الدقيقة 25 وكيم دو-هيوك في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء، فيما أحرز هدف كايا ايلويلو الوحدي سيمون روتا في الدقيقة 53.

وتصدر يوكوهاما مارينوس ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام شاندونج تايشان الثاني واينشيون يونايتد، في حين بقي رصيد كايا ايلويلو خالياً من النقاط.

وحصل يوكوهاما مارينوس على بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة إلى دور الـ16، في حين نجح شاندونج تايشان في التأهل كأحد أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات شرق آسيا.