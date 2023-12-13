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وفاة الأمير بندر بن محمد رئيس الهلال الذهبي

13 ديسمبر 2023 · < 1 minutes

تُوفي الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير، رئيس نادي الهلال الذهبي.

وقال حساب تاريخ آل سعود على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير".

وأضاف: "نسأل الله أن يرحمه ويغفر له وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجعل ما أصابه تكفيرًا لذنوبه ورفعًا في درجاته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير هو الرئيس الأسبق لنادي الهلال من 1996 حتى 2000.

حقق الهلال خلال فترة رئاسته للنادي العديد من الألقاب، بينها دوري أبطال آسيا 2000 وبطولة الدوري السعودي موسم 1997-1998.

كما فاز "الزعيم" في عهد رئيسه الذهبي بثلاث بطولات آسيوية وعدد من البطولات المحلية ومن ضمنها كأس المؤسس.