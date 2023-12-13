وفاة الأمير بندر بن محمد رئيس الهلال الذهبي

تُوفي الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير، رئيس نادي الهلال الذهبي.

وقال حساب تاريخ آل سعود على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير".

وأضاف: "نسأل الله أن يرحمه ويغفر له وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجعل ما أصابه تكفيرًا لذنوبه ورفعًا في درجاته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

إنالله وإنا إليه راجعون

إنتقل إلى رحمه الله تعالى الأمير #بندر_بن_محمد_بن_سعود_الكبير، ونسأل الله أن يرحمه ويغفر له وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجعل ما أصابه تكفيرًا لذنوبه ورفعًا في درجاته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. pic.twitter.com/fPfIM2zYmy — تاريخ آل سعود Alsaud History (@Alsaud_History) December 13, 2023

الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير هو الرئيس الأسبق لنادي الهلال من 1996 حتى 2000.

حقق الهلال خلال فترة رئاسته للنادي العديد من الألقاب، بينها دوري أبطال آسيا 2000 وبطولة الدوري السعودي موسم 1997-1998.

كما فاز "الزعيم" في عهد رئيسه الذهبي بثلاث بطولات آسيوية وعدد من البطولات المحلية ومن ضمنها كأس المؤسس.