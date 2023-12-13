وزير الموارد البشرية: المملكة تتمتع بأحد أكثر قوى العمل تنوعًا في العالم

قال المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنه من المتوقع أن يخلق نمو سوق العمل العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي 133 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030.

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وأضاف الراجحي، في كلمته بالمؤتمر الدولي لسوق العمل المقام في الرياض اليوم، أن المملكة تتمتع بأحد أكثر قوى العمل تنوعاً في العالم، كما تسعى لأن نصبح وجهة مفضلة لأفضل العقول في العالم، مشيرًا إلى وجود أيدٍ عاملة من الشباب السعودي على قدرٍ عالٍ من التعلّم يواكب المتغيرات في سوق العمل العالمي.

وانطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل، بجلسة وزارية ضمت 20 وزيرا للعمل من مختلف بلدان العالم.

وتنظم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، بحضور أكثر من 6000 مشارك من 40 دولة، وعددٍ من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ومجموعة من قادة ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية، وممثلين من الأوساط الأكاديمية.

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