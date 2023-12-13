وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على هامش الحدث رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين.

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وجرى استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

‌‎حضر اللقاء، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبدالمحسن بن خثيلة، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.