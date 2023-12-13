كانتي يحذر من صعوبة الأهلي المصري في مونديال الأندية

أكد الفرنسي نجولو كانتي لاعب الاتحاد لزملائه على صعوبة التحدي المقبل أمام الأهلي المصري في الدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية.

وفاز الاتحاد أمس الثلاثاء على أوكلاند سيتي النيوزلندي 3-0 في الدور الأول من كأس العالم للأندية 2023.

وقال كانتي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "لعبنا مباراة رائعة، وقام الفريق بعمل مجهود ممتاز".

وأضاف: "في الشوط الأول لعبنا بصورة جيدة للغاية، وكان دفاعنا قوياً، ولهذا حافظنا على نظافة شباكنا، ولكن ذلك كان بفضل المجهود الجماعي".

وأكمل: "نستحق الفوز، وهذا سوف يمنحنا الثقة في المباراة المقبلة، بالتأكيد الأهلي لم يلعب في هذه الجولة، ولهذا يجب أن نتعافى بصورة جيدة".

وأنهى نجم تشيلسي السابق قائلا: "الأهلي فريق جيد، وهم أبطال أفريقيا، وبالتالي يجب أن نتوقع مباراة قوية، ويجب أن نستعد بأفضل صورة ممكنة".

ويلتقي الاتحاد، يوم الجمعة المقبل، مع الأهلي المصري، بطل أفريقيا.